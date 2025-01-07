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США обсуждают с талибами обмен заключенными

WSJ: США обсуждают с талибами обмен американцев на заключенного
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Depositphotos

США обсуждают с талибами (организация запрещена в России) обмен американцев, содержащихся в Афганистане на заключенного, находящегося в Штатах. Об этом пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что талибы хотят получить заключенного, работавшего с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

«Администрация Байдена ведет переговоры об обмене американцев на высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена», — указано в сообщении.

В ноябре глава политбюро талибов Сухейль Шахин заявил, что в организации рассчитывают на исключение из списка террористических организаций после избрания Дональда Трампа президентом США.

В начале августа 2021 года «Талибан» активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В конце месяца американцы покинули территорию Афганистана и талибы заявили, что взяли под контроль всю страну.

Ранее сообщалось, что талибы ждут помощи России для снижения давления Запада.

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