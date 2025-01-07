На Украине раскрыли главную цель интервью Зеленского американскому журналисту

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману украинский лидер Владимир Зеленский хотел понравиться американцам и «перебить негатив», сформированный о нем многими на Западе. Такую оценку интервью Зеленского в своем Telegram-канале дал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(Зеленскому – прим. ред.) очень хочет понравиться и казаться «хорошим парнем». Делается это для того, чтобы перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего», - подчеркнул он.

Дубинский обратил внимание на то, что Зеленский в интервью Фридману пытался казаться «своим парнем», что говорит о желании украинского лидера «понравиться» американской аудитории.

До этого американский портал UnHerd писал, что Зеленского в адрес избранного президента США Дональда Трампа не изменит отношения республиканца к Украине и ее президенту.

Ранее колумнист американской газеты призвал Зеленского к ответу за коррупцию.