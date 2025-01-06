В ООН высказались о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в ЕС

Причины блокировки Telegram-каналов, принадлежащих российским СМИ, на территории Европейского союза (ЕС) должны быть прозрачными и подлежать независимой проверке. Такое заявление сделала официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, пишет РИА Новости.

«Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке <...>. Однако <...> важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, и чтобы такие решения подлежали соответствующей независимой проверке», — сказала она.

Троссел уточнила, что распоряжения об ограничении доступа к тем или иным Telegram-каналам должны подвергаться проверке вне зависимости от того, поступили ли они от частных структур или правительств стран — членов ЕС.

31 декабря 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что на территории Европейского союза были заблокированы каналы ряда российских СМИ. При этом пользователи в РФ по-прежнему имеют свободный доступ ко всем западным новостным Telegram-каналам, добавил предприниматель.

За несколько дней до этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о блокировке Telegram-каналов РИА Новости, RT, МИЦ «Известия», «Первого канала» и ряда иных СМИ на территории ЕС. По словам дипломата, список попавших под ограничения ресурсов постоянно пополняется.

Ранее в Государственной думе РФ призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в ЕС.