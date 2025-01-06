Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен против обвинений в коррупции при закупках вакцин от коронавируса. Об этом сообщил бельгийский активист Фредерик Бальдан, его слова приводит ТАСС.

6 января по обращению прокуратуры Европейского союза состоится заседание суда. Бальдан отметил, что хоть ведомство и заявило о намерении выявить случаи коррупции в Евросоюзе, сегодня оно де-факто защищает фон дер Ляйен.

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что у фон дер Ляйен есть иммунитет против преследования суда по обвинению в коррупции при закупке вакцин от коронавируса, не прошедших клинические испытания», — сказал Бальдан.

Он подчеркнул, что глава Еврокомиссии давно перешла все границы дозволенного, поэтому не может рассчитывать на иммунитет против выдвинутых обвинений.

3 января стало известно, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких и не будет выполнять свои обязанности в первые две недели января.

Ранее фон дер Ляйен уличили в желании воевать с Россией в ущерб европейцам.