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Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа

Медведев: месть россиян Зеленскому не закончится даже после его отстранения
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Павел Бедняков/РИА Новости

Для российского народа личная месть президенту Украины Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности. Об этом заявил на своей странице во «ВКонтакте» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что тот презирает россиян. По его словам, и «весь российский народ презирает» его.

«И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал Медведев.

Он добавил, что Зеленский своими заявлениями нарушил правила политкорректности между воюющими странами.

Накануне Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с Западом.

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