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В США раскрыли, сколько человек призвали в ВСУ за 2024 год

WP: Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ около 200 тысяч человек
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Власти Украины в 2024 году смогли призвать на фронт около 200 тысяч человек. Об этом со ссылкой на украинских и западных чиновников пишет американская газета The Washington Post.

«Украинские и западные официальные лица подсчитали, что Киев в конечном итоге призвал около 200 000 новобранцев», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный, когда занимал свою должность, требовал от властей Украины призвать около 500 тысяч человек в ряды украинской армии.

На фоне нехватки личного состава в ВСУ, пишет WP, некоторые солдаты на Украине заявили, что «они также смирились с реальностью того, что поддержка Запада оружием сокращается».

До этого сообщалось, что даже наиболее радикально настроенные солдаты ВСУ все чаще стали поддерживать заявления избранного президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта.

Ранее Зеленского спросили, сколько он заработал на украинском конфликте.

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