Глава МИД Турции выступил за немедленное прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с бельгийским коллегой Бернаром Квентином.

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — сказал он.

По его словам, вызванные данным конфликтом миграционные, экономические и другие кризисы должны закончиться.

2 января сообщалось, что число украинцев, готовых терпеть конфликт с Россией, снизилось до 57% к концу 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). По данным института, с февраля 2022 по февраль 2024 года ситуация в стране практически не менялась, стабильно 71-73% украинцев отвечали, что готовы терпеть конфликт столько, сколько угодно.

Ранее Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине.