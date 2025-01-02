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Глава МИД Турции выступил за немедленное прекращение огня на Украине

Глава МИД Турции Фидан выступил за немедленное прекращение огня на Украине
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Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с бельгийским коллегой Бернаром Квентином.

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — сказал он.

По его словам, вызванные данным конфликтом миграционные, экономические и другие кризисы должны закончиться.

2 января сообщалось, что число украинцев, готовых терпеть конфликт с Россией, снизилось до 57% к концу 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). По данным института, с февраля 2022 по февраль 2024 года ситуация в стране практически не менялась, стабильно 71-73% украинцев отвечали, что готовы терпеть конфликт столько, сколько угодно.

Ранее Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине.

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