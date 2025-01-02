Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили слова Подоляка о переговорах с Россией

Белик: заявление Подоляка о переговорах с РФ — это крик к Западу о помощи
close
uma.gov.ru/Wikipedia

Заявления офиса президента Украины об отказе от переговоров с Россией рассчитаны не на внутреннюю аудиторию, а означают крики к Западу о помощи. Об этом РИА Новости заявил член комитета Гтсдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Недавно советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что разговоров об окончании конфликта с РФ быть не может, потому что Москва еще не «заплатила достаточно высокую цену». По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США.

«Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждёт мира и надеется на это», — сказал Белик.

По его мнению, члены команды президента Владимира Зеленского интересны Западу как возможные участники правительства в изгнании. Поэтому, считает Белик, Подоляк заботится лишь о собственном имидже, а не об Украине, поскольку она «промежуточный этап в его жизни».

Ранее в Словакии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами