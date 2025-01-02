Белик: заявление Подоляка о переговорах с РФ — это крик к Западу о помощи

Заявления офиса президента Украины об отказе от переговоров с Россией рассчитаны не на внутреннюю аудиторию, а означают крики к Западу о помощи. Об этом РИА Новости заявил член комитета Гтсдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Недавно советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что разговоров об окончании конфликта с РФ быть не может, потому что Москва еще не «заплатила достаточно высокую цену». По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США.

«Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждёт мира и надеется на это», — сказал Белик.

По его мнению, члены команды президента Владимира Зеленского интересны Западу как возможные участники правительства в изгнании. Поэтому, считает Белик, Подоляк заботится лишь о собственном имидже, а не об Украине, поскольку она «промежуточный этап в его жизни».

Ранее в Словакии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине.