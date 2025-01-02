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Молдавия планирует запретить работу российских авиакомпаний

Молдавия планирует запретить работу авиакомпаний из ряда стран, включая из РФ
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РИА Новости

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило ввести запрет на работу авиакомпаний из ряда стран, включая Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное министерство вынесло на обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Отмечается, что таким образом власти намерены унифицировать свою политику в области авиаперевозок с данной политикой в Европейском союзе.

В список включены перевозчики из более чем 20 стран, включая Россию, Армению, Киргизию и другие страны. Под запрет могут попасть российские «Аврора», «Якутия», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Ю-тэйр» и ряд других.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 9 января.

До этого стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии после прекращения поставок российского газа через территорию Украины. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее в Молдавии произошел двукратный рост тарифов на электроэнергию.

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