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Трамп проведет митинг перед своей инаугурацией

CBS: Трамп проведет митинг на спортарене в Вашингтоне за день до инаугурации
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг на спортивной арене «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне за день до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным канала, арена баскетбольной команды «Вашингтон Уизардс» и хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» может вместить около 20 тысяч человек. Там Трамп намерен 19 января выступить перед своими соотечественниками.

Начало мероприятия под названием «Победный митинг сделаем Америку снова великой» запланировано на 15.00 по местному времени (23.00 мск).

Республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год, победил на очередных выборах 5 ноября 2024 года. Он станет первым с XIX века американским политиком, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. 78-летний Трамп будет 47-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее в США заявили, что «Кремль срывает планы Трампа».

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