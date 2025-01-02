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Си Цзиньпин оценил историю взаимодействия Китая и США

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США прошли испытания «огнем и кровью»
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Global Look Press

Отношения Китая и Соединенных Штатов прошли испытания «огнем и кровью», когда страны вместе боролись за установление мира и справедливости. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин и его супруга, Пэн Лиюань, направили традиционные поздравительные новогодние открытки ученикам и учителям средних школ в штате Вашингтон, на северо-западе США.

«Во время Второй мировой войны Китай и США вместе боролись за мир и справедливость. Дружба между двумя народами выдержала испытание кровью и огнем и остается неувядающей», — пишет председатель КНР в открытке.

Поздравительные послания Си Цзиньпин и Пэн Лиюань направили в ответ на письма американских школьников из штата Вашингтон.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер госсовета Китая Ли Цян обменялись поздравлениями с Новым годом.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Новым годом.

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