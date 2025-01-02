В Венгрии призвали провести досрочные выборы

Оппонент Орбана Мадьяр призвал к проведению досрочных выборов в Венгрии

Выборы в венгерский парламент, запланированные на 2026 год, нужно провести досрочно. С таким предложением выступил глава венгерской партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg.

«Пусть пройдут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — подчеркнул венгерский политик.

По оценке агентства, в конце 2024 — начале 2025 года партия премьера Виктора Орбана «Фидес», доминировавшая в венгерской политике в течение полутора десятилетий, уступает свои позиции партии «Уважение и свобода» («Тиса»).

В материале говорится, что Мадьяр добивается проведения выборов раньше запланированного на 2026 год срока на фоне опросов общественного мнения, показывающих, что правящая партия теряет популярность.

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