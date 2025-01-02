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В Венгрии призвали провести досрочные выборы

Оппонент Орбана Мадьяр призвал к проведению досрочных выборов в Венгрии
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Выборы в венгерский парламент, запланированные на 2026 год, нужно провести досрочно. С таким предложением выступил глава венгерской партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg.

«Пусть пройдут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — подчеркнул венгерский политик.

По оценке агентства, в конце 2024 — начале 2025 года партия премьера Виктора Орбана «Фидес», доминировавшая в венгерской политике в течение полутора десятилетий, уступает свои позиции партии «Уважение и свобода» («Тиса»).

В материале говорится, что Мадьяр добивается проведения выборов раньше запланированного на 2026 год срока на фоне опросов общественного мнения, показывающих, что правящая партия теряет популярность.

До этого Орбан заявлял, что огромные деньги, потраченные странами Запада на Украину, сгорели.

Ранее в Евросоюзе испугались обращения все большего числа стран в сторону России.

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