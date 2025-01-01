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Баку обвинил Тегеран в разжигании антиазербайджанских настроений

МИД Азербайджана призвал Иран не распространять негатив в отношении Баку
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Depositphotos

Временного поверенного в делах Ирана в Азербайджане вызвали в министерство иностранных дел в связи с разжиганием антизербайджанских настроений в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

«На встрече иранской стороне был выражен решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента», — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, который произошел на мероприятии в Ардебиле 29 декабря. По утверждению азербайджанского МИД, в этот день в адрес республики и ее президента прозвучали оскорбления.

Иранской стороне выразили недовольство «серьезным разжиганием в Иране откровенно антиазербайджанских настроений». Также дипломаты призвали Тегеран прекратить провокации.

В мае лидеры Ирана и Азербайджана встретились на границе и приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что межгосударственные отношения между Баку и Тегераном достигли самого высокого уровня и являются фактором стабильности в регионе.

Ранее в Иране сообщили о задержании иностранного шпиона.

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