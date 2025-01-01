Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы

Володин: поддержка участников СВО и их семей — приоритет для Госдумы

Поддержка участников спецоперации, их родных и близких является безусловным приоритетом в работе Госдумы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем новогоднем поздравлении в Telegram-канале.

«Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — заявил он.

По словам Володина, страна гордится мужеством военнослужащих. Он добавил, что в самые сложные моменты жизни россияне объединялись и показывали сплоченность. Спикер Госдумы подчеркнул, что вместе жители страны смогут преодолеть все трудности. Он пожелал гражданам счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний. По его словам, прошедший год также стал периодом значительных достижений. Он подчеркнул, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми гордится страна.

Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.