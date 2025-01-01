Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы

Володин: поддержка участников СВО и их семей — приоритет для Госдумы
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Поддержка участников спецоперации, их родных и близких является безусловным приоритетом в работе Госдумы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем новогоднем поздравлении в Telegram-канале.

«Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — заявил он.

По словам Володина, страна гордится мужеством военнослужащих. Он добавил, что в самые сложные моменты жизни россияне объединялись и показывали сплоченность. Спикер Госдумы подчеркнул, что вместе жители страны смогут преодолеть все трудности. Он пожелал гражданам счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний. По его словам, прошедший год также стал периодом значительных достижений. Он подчеркнул, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми гордится страна.

Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами