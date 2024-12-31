Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний

Медведев: 2024 год стал для россиян временем сложных испытаний

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 2024 год временем значительных испытаний. Об этом он заявил в опубликованном в Telegram-канале новогоднем видеопоздравлении.

«Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми гордится страна.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил некоторых руководителей европейских стран с Рождеством и Новым годом. Среди них премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравление с Новым годом.

Ранее Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом.