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Путин дал поручения в области развития автономных транспортных систем

Путин потребовал подготовить базу для развития автономных транспортных систем
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить базу для развития в стране автономных транспортных систем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений, составленный по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание состоялось 5 декабря.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем», — говорится в документе.

В том числе Путин потребовал от кабинета министров сформировать нормативно-правовую базу для ускоренного развития соответствующих систем.

Из текста следует, что ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Работа должна быть завершена до 9 января 2025 года.

Кроме того, глава государства потребовал от правительства РФ обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Всего в следующем году российское руководство планирует запустить 20 новых национальных проектов.

Ранее президент оценил масштабы строительства и ремонта автомобильных дорог в стране за последние шесть лет.

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