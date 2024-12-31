В Литве заявили, что не вмешиваются во внутреннею политику Грузии, вводя санкции

Глава МИД Литвы Будрис: санкции против Грузии – не вмешательство в ее политику

Санкции против Грузии со стороны Литвы не преследуют цель вмешательства во внутреннюю политику республики. Об этом в беседе с LRT заявил министр иностранных дел страны Кестутис Будрис.

«Речь идет не о внутренней политике или поддержке какой-то конкретной политической группы. Речь идет об обещании Грузии, данном год назад и не выполненном, провести свободные и честные выборы, что является условием для дальнейшего развития отношений с Европейским Союзом и для реализации статуса кандидата в члены ЕС», – сказал он.

По словам министра, речь идет о нарушении Грузией своих обязательств, а не о том, что Литва «пытается руководить внутренними политическими процессами». Будрис также считает, что в продвижении расширения санкций важно найти больше стран-единомышленников.

16 декабря министры ЕС обсуждали введение санкций против грузинских чиновников, «стоящих за насилием против мирных протестующих», но так и не смогли прийти к единому решению.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее новый президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз.