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Экс-президента Грузии лишили госохраны

Бывшего президента Грузии Зурабишвили лишили государственной охраны
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David Mdzinarishvili/Reuters

Бывшую главу грузинского государства Саломе Зурабишвили оставили без государственной охраны, поскольку она нарушила конституцию республики. Об этом пишет газета «Взгляд».

Издание отмечает, что отсутствие госохраны у Зурабишвили предполагает изменения, которые действующий президент Михаил Кавелашвили внес в закон «О госохране».

Согласно поправкам, если конституционный суд Грузии подтвердит факт нарушения главного закона страны, то охрану экс-президенту выделять не будут.

23 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что Зурабишвили может грозить многолетнее тюремное заключение.

В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон, отправившись в сентябре-августе за границу вопреки запрету правительства. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зурабишвили покинула президентский дворец после инаугурации Кавелашвили.

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