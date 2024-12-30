В Молдавии проведут национализацию «Молдовагаза»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился упростить правила национализации собственности в сфере энергетики и подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это решение принято вопреки действующему договору между «Молдовагаз» и «Газпромом», под предлогом исторического долга в более $700 млн. Международный аудит показал, что никакого долга не существует», — сказал он.

По его словам, власти Молдавии намерены справиться с этой ситуацией, «как справлялись и ранее с энергетическим шантажом России».

Он отметил, что поручил министру юстиции Веронике Михайлов-Морару подготовить законодательную базу для национализации компании.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику. Речан отмечал, что Молдавия не признает задолженность перед «Газпромом» после решения российской компании ограничить поставки газа.

Ранее в Молдавии заверили, что страна обеспечена газом до конца марта.