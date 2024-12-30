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Маск назвал Зеленского «чемпионом всех времен» по ограблениям

Маск: Зеленский — чемпион всех времен по денежным ограблениям
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бизнесмен Илон Маск считает украинского президента Владимира Зеленского чемпионом по ограблениям. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Один из пользователей X написал пост, в котором прокомментировал новость о выделении Соединенными Штатами $2,5 млрд Украине словами о том, что Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений всех времен».

«Чемпион всех времен», — ответил Маск в комментариях.

О выделении очередного пакета помощи Киеву американский президент Джо Байден сообщил 30 декабря. В него включили поставки систем ПВО, артиллерии и «других критически важных систем вооружения».

Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины, отметил лидер Штатов и добавил, что страна продолжит работать над укреплением позиций Киева в течение оставшегося срока его пребывания на этом посту.

Ранее на Украине предложили Маску отправить Зеленского на Марс.

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