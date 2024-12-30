В Абхазии пообещали прилагать усилия по укреплению отношений с РФ

Гунба: Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией

Исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что республика будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития», — сказал он.

По его словам, Абхазия будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству.

7 декабря сообщалось, что на российско-абхазской границе возобновился пропуск фур с мандаринами через российско-абхазскую границу. До этого в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.

Ранее сообщалось, что в Абхазии после 1 января введут новый график отключения электричества.