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Захарова поинтересовалась, начали ли пить в Польше

Захарова ответила шуткой на планы Польши о переброске армии к границе России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска, если такая необходимость появится. Свой ответ дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Пить уже начали, что ли?» — поинтересовалась Захарова в ответ на подобные заявления Варшавы.

Незадолго до этого британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка написала, что Польша в следующем году планирует построить дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости.

В ноябре портал Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что польские генералы хотят конфликта с Россией, но не могут этого осуществить из-за многочисленных проблем армии. Однако, по данным издания, польская армия не может воевать, поскольку «она вообще ни на что не способна». В материале отмечается, что финансирование польской армии является предметом дискуссий и споров в последние несколько лет.

Ранее в Польше обеспокоились последствиями строительства «Восточного щита».

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