Пушков оценил слова Зурабишвили о том, что она забрала с собой «легитимность»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Грузии после вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили на фоне протестов оппозиции и экс-главы государства Саломе Зурабишвили. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что протесты в республике пошли на убыль.

«Власть выглядит стабильной. Новый президент приведен к присяге. Зурабишвили все же покинула президентский дворец, правда, по ее словам, прихватив с собой «легитимность». Трудно сказать, что она имеет в виду: никакой новой легитимности у нее нет, а которая была — вся вышла», — написал сенатор.

Накануне избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. По словам Зурабишвили, уйдя с поста, она забрала с собой «легитимность и флаг».

Несколько тысяч сторонников встретили ее аплодисментами и направились к зданию парламента. Что известно о смене власти в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили.