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Лукашенко уже 30 лет пользуется парфюмом «Вечность»

Лукашенко назвал своим любимым парфюмом Eternity
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Александр Лукашенко рассказал в интервью на телеканале «Беларусь 1», что уже 30 лет предпочитает один и тот же парфюм.

Об этом политик сообщил после того, как журналистка отметила, что его одеколон приятно пахнет.

«Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity (от англ. «вечность». — «Газета.Ru»)», — заявил белорусский лидер.

Аромат Eternity For Men есть в линейке американского Дома моды Calvin Klein.

Парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева прошлым летом сообщила, какие ноты являются наиболее удачными для мужских ароматов (в Eternity For Men они тоже присутствуют). По ее словам, для теплой погоды мужчинам прекрасно подойдут чистые, тонкие ароматы с акватическими нотами, созданными для имитации океанского бриза или свежего воздуха на вершине горы. Кроме того, во многих популярных мужских парфюмах есть нота кожи.

Ранее Путин починил часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС.

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