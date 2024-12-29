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Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию в Сирии

Лавров и глава МИД Иордании обсудили важность соблюдения целостности Сирии
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МИД РФ/РИА Новости

Главы министерств иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в ходе телефонного разговора обсудили необходимость соблюдения территориальной целостности и единства Сирии, а также подчеркнули важность общенационального диалога в стране. Об этом сообщили в российском МИД.

Кроме того, министры рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне.

«Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее», — отметили в МИД, добавив, что дипломаты выразили единодушное мнение о необходимости усилий международного сообщества в соблюдении принципов Совбеза ООН касательно Сирии.

На днях Лавров призвал не допустить развала Сирии на части. Также он подчеркнул, что Израиль должен понимать свою ответственность и не пытаться обеспечить безопасность за счет других государств.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие.

Ранее в Сирии заявили о наличии стратегических интересов с РФ.

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