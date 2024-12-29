Филиппо назвал уход Зурабишвили из дворца под флагом США провалом ЦРУ в Грузии

Флаг США, который держали сторонники экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили во время ее выхода из президентского дворца, свидетельствует о неудаче ЦРУ в регионе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По словам политика, несмотря на громкие заявления о нелегитимности выборов, Зурабишвили все же была вынуждена покинуть резиденцию после вступления нового президента в должность.

Изначально Зурабишвили заявляла, что не собирается оставлять должность после истечения полномочий. Она говорила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента.

Президентские выборы в Грузии состоялись 14 декабря 2024 года и стали первым безальтернативным голосованием в истории республики. Единственным кандидатом на пост главы государства был Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа». Оппозиционные политические объединения не стали выдвигать кандидатов, объявив бойкот выборов.

Ранее Зеленского сравнили с Зурабишвили и обвинили в трусости.