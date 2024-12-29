Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Лавров: Москве придется отказаться от своего моратория на размещение РСМД

Москве придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказываться», — отметил он.

В настоящее время этот мораторий «остается в силе», подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание на то, что Вашингтон начал развертывание вооружения указанного класса в различных регионах мира, поэтому Москва будет на это «реагировать соразмерно».

Испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник» «убедительно продемонстрировало» возможности России и «решимость в реализации компенсирующих мер», добавил Лавров.

16 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, если это сделают США. Договор о ликвидации РСМД прекратил свое действие по инициативе США, сказал Путин, отметив, что российская сторона неоднократно заявляла о негативных последствиях после разрыва этого договора.

27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российская сторона не планирует обсуждать детали потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США.

Ранее Путин назвал возможные цели для «Орешника» на Западе.