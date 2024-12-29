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Эксперт заявил о подготовке западных лидеров к пересмотру отношений с Россией

Профессор Малинен: западные лидеры хотят сохранить лицо из-за отношений с РФ
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Virginia Mayo/AP

Лидеры западных стран хотят сохранить свое лицо перед гражданами после разворота в отношениях с Российской Федерацией. Об этом сообщил эксперт в области геополитики, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет то, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — отметил он.

Подобный сценарий возможен, если не случится прямого столкновения Североатлантического альянса и России, добавил Малинен.

24 декабря американская газета The New York Times писала, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировали крах политики изоляции Запада России.

Испанская газета El Pais обращала внимание на то, что в Евросоюзе обеспокоены укреплением связей с Россией различных европейских политических сил. В материале газеты говорится о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле этого года, поездке премьера Словакии Роберта Фицо в российскую столицу и продвижении ряда партий, которые выступают на позициях евроскептицизма.

Ранее Путин назвал совсем тупыми тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО.

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