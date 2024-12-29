Основатель Pink Floyd призвал спасти планету

Необходимо спасти планету, применив положения Всеобщей декларации прав человека, подписанной в 1948 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Реализация положений Всеобщей декларации прав человека позволит «спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности», подчеркнул Уотерс.

В настоящее время положения документа не соблюдаются, заметил он. Кроме того, «сторонники превосходства белой расы» подталкивают планету «все ближе к ее окончательному падению в пропасть», добавил Уотерс.

12 декабря сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира. Он подчеркнул, что «воистину обезоруженное сердце избавляется от эгоизма». Кроме того, человечеству следует помнить о том, «что каждый человек является ценным ресурсом для этого мира», отметил папа Римский.

Ранее в Ватикане призвали установить рождественское перемирие в зонах конфликтов.