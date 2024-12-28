Абхазского депутата Кварчию выписали из больницы после ранения

В Абхазии выписали из больницы получившего ранение депутата Кварчию

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия, 19 декабря получивший раненение в парламенте, выписан из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации «Аидгылара» (Единение), возглавляемой Кварчией.

Согласно сообщению, состояние здоровья депутата врачи квалифицируют как удовлетворительное.

19 декабря у парламента Абхазии произошла стрельба. Причиной стал законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате которой Харазия достал пистолет и открыл огонь.

В ходе стрельбы пострадал Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, несовместимые с жизнью.

После этого Харазия скрылся с места происшествия, в республике был объявлен план-перехват. Стрелявший объявлен в розыск.

В результате инцидента парламент Абхазии принял решение лишить неприкосновенности депутата Харазии. Прокуратура завела на него уголовное дело.

Ранее в Сухуме обстреляли дом бывшего мэра.