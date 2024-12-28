Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что многие руководители европейских стран осознают, что украинский лидер Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком. Так он прокомментировал слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что он не является «слугой» Зеленского, передает «Парламентская газета».

«Уже многие руководители европейских стран понимают, что Зеленский не самостоятельная личность, что он управляемая марионетка, и это Фицо подтвердил в своем выступлении», — сказал Водолацкий.

Парламентарий также предположил, что политиков, выступающих за прекращение помощи Украине, будет становиться все больше.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она прекратит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025–2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Ранее Зеленский заявило «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву.