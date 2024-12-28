На Западе рассказали о спасительном решении для Киева

Решение Киева продолжить транзит газа может стать спасательным кругом. Такое мнение высказал сотрудник аналитического центра CEPS Кристиан Эгенхофер, пишет Bloomberg.

Он отметил, что вопрос рисков для украинской инфраструктуры постоянно обсуждается в дипломатических дискуссиях.

«Это может оказаться спасательным кругом для [президента Украины Владимира] Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита», — сказал он.

Кроме того, «газовые переговоры» важны не только Украине, но и России. В случае продолжения транзита, газ из РФ останется на рынке Евросоюза.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может поставлять газ через украинскую территорию даже при наличии контракта, так как Киев подал на Москву в суд. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ.

Ранее Путин исключил, что РФ заключит контракт по транзиту газа через Украину до Нового года.