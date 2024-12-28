Призывы немецких партий «Альтернатива для Германии» и «Союз Сарры Вагенкнехт — За разум и справедливость» к скорейшему миру на Украине не принесут нужного Киеву результата и являются «скорее видимостью, чем реальностью». Такую оценку дает немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению авторов, политические партии на фоне запутанной и сложной ситуации в ходе конфликта предлагают простое решение в виде незамедлительного мирного соглашения, однако «их понимание мира является скорее видимостью, чем реальностью», поскольку это был бы «мир диктат».

«Если бы мир был заключен сейчас, это был бы мир-диктат, в котором Россия отстаивала бы свои интересы и была бы вознаграждена за свою агрессию, нарушающую международное право, признанием своих новых территориальных владений», — пишет Der Spiegel.

Авторы признают, что в случае прекращения поддержки Украины боевые действия можно остановить, но ситуацию нельзя было бы назвать мирной. Россия якобы будет совершать военные преступления на занятых территориях, а «навязанная несправедливость будет продолжаться без какого-либо шанса на политическое соглашение», утверждает журнал.

До этого стало известно, что все больше европейцев выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше — за поддержку Киева «до победного конца».

Ранее партия Вагенкнехт отказала Украине в членстве в Евросоюзе.