Украина передает африканским бандитам полученное от стран Запада оружие. С таким утверждением в беседе с «Лентой.ру» выступил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова посла России в Мали Игоря Громыко о том, что Киев открыл против России второй фронт в Африке.

По его словам, Украина не может напрямую «гадить» России в Африке, но может доставлять неудобства «уколами».

«Смысл в том, что оружие, которое им передают Европа и США, Киев отдает бандитам в Африке: в Мали, в Йемене. Это всплывает уже даже в номерах оружия. Они пытаются создать ситуацию, когда наши гуманитарные усилия по нейтрализации негативной обстановки на африканском континенте осложняются конфронтацией Украины», — рассказал Матвийчук.

В конце ноября агентство AES INFO, являющееся официальным органом информации стран Сахеля, куда входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, писало о том, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Агентство получило такие сведения от одного из участников вооруженных формирований в Мали, который попал в плен к вооруженным силам республики. Он заявил, что на вооружении группировки имеются минометы, стреляющие боеприпасами с белым фосфором.

Ранее в МИД РФ рассказали, как Украина отправила «черную метку» Западу.