Председатель ГД Володин посетит с визитом в январе 2025 года Венесуэлу и Алжир

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в январе 2025 года Венесуэлу и Алжир. Об этом сообщает РИА Новости.

«В январе в ходе поездки в Латинскую Америку мы посетим Венесуэлу, где пройдет инаугурация избранного президента Николаса Мадуро. Также состоится визит в Алжир», — сказал он журналистам.

По его словам, отношения между Россией и Алжиром динамично развиваются, и важно усилить межпарламентское сотрудничество.

26 декабря в МИД России сообщили, что Володин будет представлять Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро 10 января.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых в третий раз победил Мадуро. На следующий день в стране начались протесты, в Каракасе произошли столкновения полиции и манифестантов. Генпрокуратура республики сообщала о задержании более 2 тыс. человек.

Ранее Володина пригласили в Пакистан.