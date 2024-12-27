В Грузии заявили, что оппозиция не стала отказываться от госфинансирования после выборов

Премьер-министр Кобахидзе: оппозиция в Грузии не отказалась от госфинансирования

В Грузии оппозиционные партии решили не отказываться от государственного финансирования после парламентских выборов 26 октября. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, три из четырех оппозиционных партий не подписали отказ от финансирования, отказ подписала только «Коалиция за перемены». Кобахидзе добавил, что таким образом оппозиция признает итоги парламентских выборов.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее в Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили.