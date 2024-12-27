Россия может изучить альтернативные варианты проезда миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Ульянов: Москва может подумать о проезде миссии МАГАТЭ к ЗАЭС только через РФ

Россия рассмотрит вариант проезда специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через ее территорию, если действия украинской стороны будут угрожать их безопасности. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с 1 сентября 2022 года.

Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит в настоящее время, либо только по территории РФ, отметил дипломат.

Об альтернативных вариантах проезда сотрудников агентства придется подумать, «если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту», сказал Ульянов.

16 декабря директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что собирается посетить Россию и Украину в начале 2025 года, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии.