Стало известно, почему Пашинян и Алиев не приехали в Москву на саммит СНГ

Неформальная встреча глав стран СНГ, которая традиционно перед Новым годом проходит в России по инициативе российского лидера Владимира Путина, в этом году прошла без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Коммерсант».

Причины, по которым лидеры двух государства, не смогли 25 декабря посетить саммит, оказались разными.

Пашинян отменил поездку из-за заражения коронавирусом.

Вылетевший в Россию Алиев вынужден был развернуть президентский борт и вернуться в Азербайджан из-за крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане. В среду воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшее из столицы Баку в Грозный, упало в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Есть разные версии причин случившегося — от столкновения самолета с птицами до взрыва газового баллона на борту.

Перед саммитом Пашинян и Алиев вступили в дискуссию, выясняя, какая из сторон препятствует мирному урегулированию и наращивает гонку вооружений на Южном Кавказе. При этом в прошлом году после встречи глав стран СНГ в Царском Селе, Баку и Ереван прогнозировали, что мирный договор будет готов в начале 2024 года.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию ради мирного договора.