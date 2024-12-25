На Украине задержали регионального депутата за вымогательство

Депутат Львовского областного совета от партии «Европейская солидарность» Владимир Доманский задержан за вымогательство. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

Помимо Доманского, был задержан его сообщник — заместитель городского главы одной из местных общин.

«Они пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен (28,6 тысячи долларов)», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, фигуранты обещали местному предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался. После того как предприниматель отказался от помощи и выиграл тендер сам, подозреваемые стали требовать от бизнесмена часть денег, за якобы оказанную ему помощь.

До этого сообщалось, что Украине грозит аудиторская проверка из-за коррупции. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может не только сократить объем помощи Киеву, но и привлечь украинских чиновников к ответственности за нецелевые расходы.

Ранее Госдеп США заявил о многочисленных случаях нарушения прав человека на Украине.