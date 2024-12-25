Захарова назвала провокацией призыв к гражданам США покинуть Белоруссию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию.

«Мы характеризуем вот это очередное, аналогичное ранее дававшимся, заявление со стороны США как провокацию», — заявила она.

23 декабря Госдепартамент Соединенных Штатов распространил сообщение, в котором призвал граждан США, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику. Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну.

14 ноября белорусский президент Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США действительно сделает Америку великой, как говорится в его предвыборном лозунге, однако сделает это не во вред другим странам.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем Белоруссия превосходит США.