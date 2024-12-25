Песков ответил на вопрос о контактах Трампа с Путиным

Песков: никаких импульсов от Трампа по поводу контактов с Путиным пока не было

Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту издания Life.

Песков отметил, что никаких «импульсов» со стороны избранного американского президента на данный момент не было.

«До инаугурации еще все-таки достаточно долго - еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — сказал он.

Недавно спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг заявил, что избранный президент США Дональд Трамп планирует установление устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее Трамп процитировал Путина, говоря об Украине и встрече двух лидеров.