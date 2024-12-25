Путину доложили о взрыве и пожаре в ТЦ «Алания Молл»

Российский президент Владимир Путин в курсе деталей чрезвычайного происшествия во Владикавказе, где произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Сводки приходят ежедневно. Конечно, об этом информация есть», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Инцидент в Северной Осетии произошел 25 декабря. Причиной происшествия стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, который сбили над городом. По последним данным, которые приводят власти, как минимум трое человек пострадали, одного из них спасти не удалось.

При этом Telegram-каналы сообщают, что раненых больше. Среди них есть прохожие, которых задели осколки выбитых стекол. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе родители стали массово забирать детей из школ.