США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне.

«Американцы, кстати, <…> сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — сказал Лавров.

По словам дипломата, дата выезда посла планируется с учетом оптимальных сроков его появления в Вашингтоне — беря во внимание, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Глава МИД РФ подчеркнул, что временное отсутствие российского посла в США никак не связано с политикой и не является демаршем.

10 октября предыдущий посол России в США Анатолий Антонов был уволен со своей должности указом президента России Владимира Путина. Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отправка нового посла в Вашингтон до инаугурации Трампа зависит от решения США. При этом дипломат отметил, что до Нового года ожидать предварительного согласия государства на назначение посла не стоит.

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