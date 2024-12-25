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США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне

Глава МИД Лавров: США одобрили кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне.

«Американцы, кстати, <…> сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — сказал Лавров.

По словам дипломата, дата выезда посла планируется с учетом оптимальных сроков его появления в Вашингтоне — беря во внимание, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Глава МИД РФ подчеркнул, что временное отсутствие российского посла в США никак не связано с политикой и не является демаршем.

10 октября предыдущий посол России в США Анатолий Антонов был уволен со своей должности указом президента России Владимира Путина. Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отправка нового посла в Вашингтон до инаугурации Трампа зависит от решения США. При этом дипломат отметил, что до Нового года ожидать предварительного согласия государства на назначение посла не стоит.

Ранее Песков рассказал, от чего будут зависеть будущие отношения России и США.

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