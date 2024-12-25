Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что РФ готова помочь жителям Запада сэкономить на бункерах

Лавров: РФ готова помочь жителям стран Запада не тратить деньги на бункеры
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова сделать все, чтобы жителям США и других западных стран не пришлось тратить деньги на строительство бункеров на случай ядерной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров», — сказал министр в эфире программы «60 минут» на «России 1».

Так он отреагировал на сообщения о том, что некоторые американцы и другие жители Запада строят бункеры, опасаясь ядерной угрозы.

В конце ноября немецкая пресса писала, что в Германии разрабатывается национальный план по организации бункеров. Отмечалось, что об укрытиях власти вспомнили из-за «российской угрозы».

Последние 17 лет в ФРГ действовала программа по поэтапному демонтажу бункеров и убежищ, поскольку считалось, что они больше не понадобятся. В итоге в стране осталось 579 общественных убежищ, рассчитанных на 480 тыс. человек при населении в 83 млн.

Ранее британец выставил на продажу отреставрированный ядерный бункер.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами