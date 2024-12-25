Лавров заявил, что РФ готова помочь жителям Запада сэкономить на бункерах

Россия готова сделать все, чтобы жителям США и других западных стран не пришлось тратить деньги на строительство бункеров на случай ядерной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров», — сказал министр в эфире программы «60 минут» на «России 1».

Так он отреагировал на сообщения о том, что некоторые американцы и другие жители Запада строят бункеры, опасаясь ядерной угрозы.

В конце ноября немецкая пресса писала, что в Германии разрабатывается национальный план по организации бункеров. Отмечалось, что об укрытиях власти вспомнили из-за «российской угрозы».

Последние 17 лет в ФРГ действовала программа по поэтапному демонтажу бункеров и убежищ, поскольку считалось, что они больше не понадобятся. В итоге в стране осталось 579 общественных убежищ, рассчитанных на 480 тыс. человек при населении в 83 млн.

Ранее британец выставил на продажу отреставрированный ядерный бункер.