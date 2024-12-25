Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нардеп счел плохим знаком для Зеленского слова спецпосланника Трампа по Украине

Нардеп Дмитрук назвал слова Келлога об Украине плохой новостью для Зеленского
close
Carlos Barria/Reuters

Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Для Зеленского это, конечно, «приятные новости», — написал политик.

Будущий спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог накануне заявил, что Трамп хочет добиться договоренностей справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Келлог вспомнил минские соглашения и отметил, что они «с треском провалились». Также спецпосланник выразил уверенность, что Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, Трамп тот, кто может довести конфликт до конца.

Келлог также заявил, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта, поскольку у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Ранее Риттер заявил, что Украина движется «прямо в ад».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами