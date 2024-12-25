Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Для Зеленского это, конечно, «приятные новости», — написал политик.

Будущий спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог накануне заявил, что Трамп хочет добиться договоренностей справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Келлог вспомнил минские соглашения и отметил, что они «с треском провалились». Также спецпосланник выразил уверенность, что Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, Трамп тот, кто может довести конфликт до конца.

Келлог также заявил, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта, поскольку у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Ранее Риттер заявил, что Украина движется «прямо в ад».