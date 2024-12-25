В Китае высказались насчет американского оружия в АТР

Посольство КНР: АТР не нужны американские ракеты, а необходимы мир и процветание

Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны американские ракеты, размещенные в Японии, Корее, на Филиппинах или на Тайване. Об этом заявили в китайском посольстве на Филиппинах, передает РИА Новости.

Дипломатическое представительство Пекина осудило решение министерства национальной обороны Филиппин приобрести и разместить на территории страны американские ракетные комплексы средней дальности действия MRC Typhon.

«Китай еще раз призывает Филиппины прислушаться к призывам стран и народов региона, как можно скорее вывести ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon в соответствии со своими предыдущими публичными обещаниями и не следовать дальше по ложному пути», — призвали в посольстве.

О планах закупить американское вооружение заявил командующий филиппинской армией генерал Рой Галидо — причиной для покупки MRC Typhon он назвал стремление защитить Филиппины от действий Китая.

Ранее стало известно о планах США разместить тактическое ядерное оружие в Британии.