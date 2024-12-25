Основным препятствием к миру на Украине является президент этой страны Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский еще сам этого не понял, но на сегодня является ключевым препятствием к миру <…> Он должен уйти. Это ключевое условие прекращения войны», — отметил нардеп.

Дубинский подчеркнул, что мира хотят все жители Украины.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Избранный президент США назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.