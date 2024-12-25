Путин назвал надежного союзника России

Таджикистан является надежным союзником России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер России также назвал данную страну хорошим экономическим партнером.

«Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место — по объему инвестиций», — отметил он.

Путин также сказал, что отношения двух государств являются очень конструктивными. По его словам, они развиваются хорошими темпами.

Вечером 24 декабря Путин провел переговоры с Рахмоном на курорте «Игора» в Ленинградской области. В частности, в ходе встречи президент РФ заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Он отметил, что квота в настоящее время составляет тысячу человек.

5 сентября Путин говорил, что Российская Федерация будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.