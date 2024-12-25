Король Испании назвал бесконтрольную миграцию серьезной проблемой для общества

В ходе традиционного рождественского обращения к жителям Испании король Филипп VI уделил особое внимание проблеме миграции. Об этом со ссылкой на пресс-службу королевского двора сообщает ТАСС.

Монарх подчеркнул, что миграция представляет собой сложное явление, которое вызывает большую «социальную чувствительность». Он отметил, что без перемещений населения общество обойтись не может, но при этом миграция без надлежащего управления может привести к серьезной напряженности, подрывающей социальную сплоченность. Филипп VI указал на важность координации этого вопроса с европейскими партнерами Испании и со странами, откуда прибывают мигранты.

17 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, высказала мнение, что закрытие внутренних границ Европы не является решением проблемы нелегальной миграции.

9 декабря сообщалось, что Нидерланды, Швейцария, Норвегия и ФРГ приостановили прием заявок от сирийских беженцев на фоне падения режима Башара Асада в Сирии.

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.