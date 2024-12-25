Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Король Испании назвал бесконтрольную миграцию серьезной проблемой для общества

Король Испании: бесконтрольная миграция может вызвать серьезную напряженность
close
Mauro Buccarello/Reuters

В ходе традиционного рождественского обращения к жителям Испании король Филипп VI уделил особое внимание проблеме миграции. Об этом со ссылкой на пресс-службу королевского двора сообщает ТАСС.

Монарх подчеркнул, что миграция представляет собой сложное явление, которое вызывает большую «социальную чувствительность». Он отметил, что без перемещений населения общество обойтись не может, но при этом миграция без надлежащего управления может привести к серьезной напряженности, подрывающей социальную сплоченность. Филипп VI указал на важность координации этого вопроса с европейскими партнерами Испании и со странами, откуда прибывают мигранты.

17 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, высказала мнение, что закрытие внутренних границ Европы не является решением проблемы нелегальной миграции.

9 декабря сообщалось, что Нидерланды, Швейцария, Норвегия и ФРГ приостановили прием заявок от сирийских беженцев на фоне падения режима Башара Асада в Сирии.

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами