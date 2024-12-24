Хинштейн рассказал, как мошенники пытаются обмануть курян в Telegram

Хинштейн заявил, что мошенники создали Telegram-канал от его имени

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники создают фейковые каналы от его имени.

«Они не стали ограничиваться фейковыми фото или видео, а создали поддельный канал в Telegram и пытаются выдать его за мой официальный», — написал он.

По его словам, мошенники «даже близко» не смогли «накрутить» сопоставимое количество подписчиков.

17 декабря Хинштейн заявил, что мошенники начали создавать в мессенджере WhatsApp поддельные аккаунты от его имени. Он рассказал, что 16 декабря злоумышленники «от его имени» связались сразу с несколькими сотрудниками администрации региона. По словам исполняющего обязанности губернатора, таким образом они пытались завладеть персональными и банковскими данными государственных служащих.

Ранее Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в Курской области.